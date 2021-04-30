فوز شركات كورية بـ74% من الطلبيات العالمية لناقلات الغاز المسال

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فازت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بما يقرب من ثلاثة أرباع الطلبيات العالمية لناقلات الغاز المسال في هذا العام.ووفقا لبيانات جمعتها شركة "كلاركسون" البريطانية للأبحاث ذات الصلة أمس الأحد، فازت شركات البناء الكورية الجنوبية بعقود بناء 31 ناقلة للغاز الطبيعي المسال من أصل 44 ناقلة تم طلبها في جميع أنحاء العالم حتى نهاية شهر أبريل الماضي، لتستحوذ شركات بناء السفن الكورية على 70 في المائة من إجمالي الطلبيات العالمية لناقلات الغاز المسال خلال الفترة المذكورة. ويرتفع هذا الرقم إلى 74 في المائة إذا تم تضمين ست طلبيات جديدة تم التوصل إليها في نهاية الشهر الماضي.وقد ارتفع الرقم الأخير بشكل حاد من 34 طلبية في عام 2017، و48 في 2018 و64 في 2019.ومن بين 44 من الطلبيات، فازت شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية، وهي شركة تابعة لمجموعة هيون ديه للصناعات الثقيلة، بـ28 طلبية خلال هذا العام.