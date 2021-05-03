إصابات كورونا العالمية تشهد زيادة يومية بأكثر من 900 ألف

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تم الإبلاغ عن عدد قياسي من حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم، مع تسجيل الهند رقما قياسيا يوميا آخر.ووفقا لموقع "ورلد أو ميتر"، وهو موقع إلكتروني يوفر إحصاءات في الوقت الفعلي حول جائحة كورونا، تم تأكيد أكثر من 904 آلاف إصابة يوم الخميس الماضي بتوقيت غرينتش.وقد ارتفع الرقم العالمي اليومي إلى 848 ألفا في يناير قبل أن ينخفض ​​إلى أقل من 300 ألف في منتصف فبراير، لكنه تضاعف ثلاث مرات تقريبا خلال الشهرين التاليين.ويعود السبب في عودة ارتفاع الرقم اليومي إلى تفشي المرض على نطاق واسع في بعض البلدان مثل الهند وتركيا.وقد أعلنت الهند عن اكتشاف أكثر من 400 ألف حالة يوم السبت، لتصبح أول دولة في العالم تعلن عن أكثر من 400 ألف حالة إصابة يومية.