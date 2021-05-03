واشنطن تنفي الموافقة على الإفراج عن أموال طهران المجمدة لدى سيول

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قال التلفزيون الإيراني الرسمي أمس الأحد إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أموال النفط الإيراني المجمدة الخاضعة لعقوبات في دول أخرى، لكن الحكومة الأمريكية نفت مثل هذه الموافقة.ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن القناة الإيرانية الرسمية قولها إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتبادل الأسرى مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.وأضافت أيضا أن المملكة المتحدة وافقت على دفع 400 مليون جنيه إسترليني لإطلاق سراح المواطنة البريطانية الإيرانية "نازانين زاغاري راتكليف" من سجن إيراني.ومع ذلك، وفقا لرويترز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" إن التقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ليست صحيحة.ويذكر أنه يوجد ما يصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي من أموال النفط المجمدة في بنكين كوريين جنوبيين بموجب العقوبات الأمريكية.