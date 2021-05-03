كوريا تواجه نقصا في لقاحات كورونا بعد تلقي 3 ملايين شخص الجرعة الأولى

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من المتوقع أن تواجه كوريا الجنوبية نقصا في اللقاحات بعد أن تلقى أكثر من ثلاثة ملايين شخص جرعاتهم الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.ووفقا للسلطات الصحية الكورية اليوم الاثنين، توقف عدد كبير من مراكز اللقاح في جميع أنحاء البلاد، أو قلل من جدولة مواعيد جديدة للتطعيم بالجرعة الأولى من لقاحات شركة "فايزر". جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومات المحلية عن الامتناع عن تحديد مواعيد لتوفير الجرعات الأولى، بسبب وجود نقص في الإمدادات من الجرعات الثانية.في غضون ذلك، تبقى 176 ألف جرعة من لقاحات "استرازينيكا"، وهي تكفي لمدة يومين فقط بالنظر إلى وتيرة التطعيمات الأخيرة.وسوف تعقد الحكومة الكورية جلسة إحاطة في الساعة الخامسة من مساء اليوم للإعلان عن خططها التطعيمية للربع الثاني من هذا العام.