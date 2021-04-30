وزير الخارجية الكوري يتوجه لبريطانيا لحضور اجتماع مجموعة السبع

Photo : YONHAP News

غادر وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" سيول أمس الأحد متوجها إلى بريطانيا لحضور اجتماع وزراء خارجية وتنمية دول مجموعة السبع الذي سينعقد في لندن خلال يومي الرابع والخامس من مايو الحالي.وفي أثناء إقامة الوزير "تشونغ" في لندن، من المقرر أن يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند.وفي اجتماع مع نظيره الأمريكي "توني بلينكن" سيتم بحث السياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، والقضايا التي سيتم بحثها في القمة الكورية الأمريكية القادمة، بالإضافة إلى القضايا الدولية الراهنة الأخرى.ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي" اجتماع لندن، وهو ما يجذب الاهتمام حول ما إذا سيتم إجراء اتصالات رفيعة المستوى بين كوريا الجنوبية واليابان، والتي انقطعت بسبب الخلافات بشأن القضايا التاريخية.وقد تبين أن هناك احتمالا بعقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على هامش حضورهم اجتماع مجموعة السبع.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وزير خارجية كوري في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع. وسوف يجري الوزير الكوري "جونغ" سلسلة من المباحثات الثنائية مع كل من وزراء خارجة بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والهند.