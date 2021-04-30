الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا تقل عن 500 لأول مرة منذ أسبوع

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تم تسجيل أقل من 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا لأول مرة منذ أسبوع، بسبب انخفاض عدد االخاضعين للاختبار في عطلة نهاية الأسبوع.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 123 ألفا و728 شخصا، بعد أن تم تسجيل 488 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 465 حالة محلية المصدر، منها 129 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و123 حالة في العاصمة سيول، و44 حالة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، و31 حالة في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، و24 حالة في مقاطعة جنوب جولا، و21 حالة في مدينة أولسان، و16 حالة في مدينة بوسان، و14 حالة في مدينة إنتشون، و12 حالة في مقاطعة شمال جولا.أما الـ23 حالة الأخرى فقد تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وتم تسجيل حالة وفاة إضافية، ليبلغ عدد المتوفين بسبب المرض 1834 حالة وفاة.وقامت الحكومة بتمديد إجراءات التباعد الاجتماعي الحالية التي تتضمن حظر تجمع 5 أشخاص أو أكثر، لمدة 3 أسابيع، حتى الثالث والعشرين من مايو الجاري.