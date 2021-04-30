واشنطن تؤكد أن سياساتها تجاه بيونغ يانغ لا تهدف للعداء

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" إن سياسة حكومة الرئيس "جو بايدن" الأمريكية تجاه كوريا الشمالية لا تهدف للعداء، بل تهدف إلى إيجاد حل لقضية نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.جاء تصريح "سوليفان" في مقابلة أجرتها معه قناة "إيه بي إس" أمس الأحد، حيث أكد أن الهدف النهائي لسياسات الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية هو جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية بالكامل من الأسلحة النووية.وأضاف أن الولايات المتحدة على استعداد للانخراط في الدبلوماسية نحو هذا الهدف النهائي، واتخاذ الإجراءات الفعلية الهادفة إلى إحراز تقدم في جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية.وأعرب "سوليفان" عن اعتقاده بأنه بدلا من منهج "الكل مقابل الكل أو لا شيء مقابل لا شيء"، فإن النهج الأكثر عملية هو الذي يوفر فرصة للتحرك نحو الحد من تحديات البرنامج النووي الكوري الشمالي.