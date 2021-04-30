41.1 % زيادة في حجم الصادرات الكورية في أبريل الماضي

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سجلت الصادرات الكورية أعلى نسبة زيادة منذ 10 سنوات في شهر أبريل الماضي.وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة يوم السبت أن حجم الصادرات الكورية بلغ 51 مليارا و190 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 41.1% مقارنة نفس الفترة من العام الماضي.وبهذا، تجاوز حجم الصادرات الكورية 50 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي.وأضافت الوزارة أن المتوسط اليومي من الصادرات الكورية على أساس عدد أيام العمل بلغ مليارين و130 مليون دولار في أبريل، بزيادة 29.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وشهدت الصادرات الكورية زيادة للشهر السادس على التوالي، منذ أن سجلت زيادة بنسبة 3.9% في شهر نوفمبر من العام الماضي.وبلغ إجمالي حجم الصادرات الكورية خلال الأربعة شهور الأولى من هذا العام 197.7 مليار دولار، وهو أعلى رقم ربع سنوي على الإطلاق مقارنة بالفترات السابقة.وسجل حجم صادرات أشباه الموصلات زيادة بنسبة 30.2% في أبريل الماضي، بينما زاد حجم صادرات السيارات بنسبة 73.4%.وبلغ حجم الواردات الكورية 50.8 مليار دولار في أبريل، بزيادة نسبتها 33.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بفضل زيادة الإنتاج والاستثمار بواسطة الشركات، والناتجة عن انتعاش الاستهلاك المحلي والصادرات.