80 % من الكوريين يرون أن الولايات المتحدة أكثر أهمية لكوريا من الصين

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تبين أن 80% من الكوريين يعتقدون أن الولايات المتحدة أهم من الصين بالنسبة لكوريا الجنوبية.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "مونو ريسيرش" بناء على طلب من اتحاد الصناعات الكورية على 1010 من المواطنين الكوريين البالغين، بلغ معدل أفضلية الشعب الكوري للولايات المتحدة 6.8 نقطة من أصل 10 نقاط، فيما بلغ المعدل للصين 3.5 نقطة.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدل الأفضلية للولايات المتحدة لدى الناس في العشرينيات والثلاثينيات من العمر بلغ 6.9 نقطة و7 نقطة على التوالي، فيما بلغ المعدل للصين 2.8 نقطة و2.6 نقطة فقط.وأجاب 70.7% من المشاركين في الاستبيان بأن كوريا الجنوبية تحتاج للولايات المتحدة للازدهار الاقتصادي، فيما قال 19% منهم إن الصين مهمة للازدهار الاقتصادي الكوري.أما 75.9% من المشاركين فأكدوا على ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة بين كوريا الجنوبية الجيدة الولايات المتحدة للحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية.وقال 77.7% من المشاركين إن الولايات المتحدة أهم من الصين، فيما أجاب 12.7% منهم أن الصين أهم من الولايات المتحدة.وفيما يخص سؤال حول أهم دولة لكوريا الجنوبية بعد 10 سنوات، اختبار 65.7% الولايات المتحدة، فيما اختار 24.2% الصين.