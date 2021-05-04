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الدولية

البنتاغون تقول إنها ستدعم سياسة بايدن بشأن كوريا الشمالية

Write: 2021-05-04 11:14:14

البنتاغون تقول إنها ستدعم سياسة بايدن بشأن كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستساعد في تحقيق سياسة إدارة جو بايدن بشأن كوريا الشمالية التي تركز على الدبلوماسية.
ونقل المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الاثنين ردا على بعض الأسئلة ذات الصلة.
وفي إشارة إلى إحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية، قال كيربي إنه مهما كان شكل التواصل، فإن البنتاغون ستدعم الجهود المبذولة لمتابعة الخيارات السلمية والسياسية والدبلوماسية.
ومع ذلك، أوضح أن هذا الدعم يشمل جعل السياسة الأمريكية أكثر أمانا من التهديدات المستمرة من قبل بيونغ يانغ، وقال إن السياسة الأمريكية الجديدة تجاه كوريا الشمالية لن تؤثر على الموقف الدفاعي للولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية.
وشدد المتحدث على التزام الولايات المتحدة بالتحالف مع كوريا الجنوبية، والجاهزية القتالية للتحالف طوال الوقت.


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