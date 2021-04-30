الولايات المتحدة تُطلع كوريا الجنوبية على سياساتها الجديدة ذات الصلة بكوريا الشمالية

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أطلعت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية على نتائج مراجعتها التي استمرت لأشهر لسياساتها تجاه كوريا الشمالية. وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" نظيره الكوري "جونغ أوي يونغ" بنتائج مراجعة إدارة جو بايدن للسياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية، وذلك خلال محادثاتهما الثنائية في لندن قبيل اجتماعات وزراء خارجية مجموعة الدول السبع. ومن جانبه رحب "جونغ" بهذه السياسة ووصفها بأنها "واقعية وعملية" وأيضا بنتائج المراجعة، مؤكدا على استعداد سيول للتعاون معها. كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام الدائم فيها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" إن الوزيرين أكدا التزامهما بالعمل معا لحماية الأهداف الأمنية المشتركة وتعزيزها، بما في ذلك التعاون الثلاثي مع اليابان. كما أكدا مجددا أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو العمود الفقري للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي كل العالم. واتفق الوزيران جونغ وبلينكين أيضا على التعاون الوثيق في القمة القادمة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين والرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق من هذا الشهر، كما ناقشا القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك جائحة كورونا وتغير المناخ.