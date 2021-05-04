إقلاع طائرة تقل كوريين من الهند

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استقلت مجموعة من المواطنين الكوريين الجنوبيين المقيمين في الهند، بمن في ذلك رجال أعمال وطلاب، طائرة متجهة إلى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، وسط الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في تلك الدولة الواقعة في منطقة جنوب آسيا.ووفقا للقنصلية العامة الكورية الجنوبية في "تشين ناي"، والجالية الكورية في تلك المدينة الهندية الجنوبية، غادرت طائرة تابعة لشركة "فيستارا إيرلاينز" تحمل على متنها 172 كوريا مطار تشين ناي الدولي في الساعة 12:30 صباحا.ومن المقرر أن تعود مجموعة أخرى مكونة من 211 كوريا على متن طائرة مستأجرة أخرى بعد غد الخميس، كما يتم بذل جهود لترتيب 10 رحلات جوية غير منتظمة أخرى بين الهند وكوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر لمساعدة المزيد من الكوريين الجنوبيين على العودة إلى بلادهم، حيث أدى ظهور مئات الآلاف من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا كل يوم في الهند إلى شلل في نظام الرعاية الصحية الهندي.ويذكر أنه حتى أواخر الشهر الماضي تم تأكيد إصابة أكثر من 100 كوري جنوبي من المقيمين في الهند بفيروس كورونا.