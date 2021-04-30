وزيرا الخارجية الكوري والأمريكي يلتقيان في لندن

Photo : YONHAP News

التقى وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن" أمس الاثنين في العاصمة البريطانية لندن على هامش حضورهما اجتماع وزراء خارجية وتنمية دول مجموعة السبع.وخلال اللقاء، شارك الوزير الأمريكي "بلينكن" مع نظيره الكوري "جونغ" نتائج المراجعة الأخيرة التي أجرتها الحكومة الأمريكية بشأن سياساتها تجاه كوريا الشمالية.وأعرب الوزير الكوري "جونغ" عن ترحيبه بتلك السياسات، ووصفها بأنها واقعية وعملية.واتفق الوزيران على الاستمرار في التعاون الوثيق بين البلدين لتحقيق النزع الكامل للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها.كما اتفقا على التعاون المشترك لإنجاح القمة الكورية الجنوبية الأمريكية المرتقبة يوم الحادي والعشرين من مايو الجاري في واشنطن.واتفقا أيضا على تعزيز التعاون لحل القضايا العالقة، بما في ذلك التعاون في مجال لقاحات كورونا.وسوف يعقد غدا الأربعاء اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لبحث القضايا التي تهم المصالح المشتركة، بما في ذلك القضية النووية لكوريا الشمالية.