كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 541 حالة، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 124 ألفا و269 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 514 حالة محلية المصدر، منها 182 حالة في سيول، و117 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و35 حالة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، و29 حالة في مدينة أولسان.أما الـ27 حالة الأخرى فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 1840 حالة وفاة حتى الآن.ودعت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الشعب إلى الالتزام بقواعد الحجر الصحي، مشيرة إلى أن المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة قد تجاوز 600 حالة خلال الأسبوع الماضي.