بكين تدعو واشنطن إلى تخفيف عقوباتها على بيونغ يانغ

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دعت الصين الولايات المتحدة التي أنهت مراجعة سياساتها الجديدة تجاه كوريا الشمالية، إلى تخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، وإجراء حوار معها.ووفقا لوكالتي "رويترز" و"بلومبرغ" اليوم الثلاثاء، جاءت هذه الدعوة في تصريح أدلى به السفير الصيني لدى الأمم المتحدة "تشيانغ جون" أمس الاثنين، حيث أعرب السفير "تشيانغ" عن أمله في أن تضع نتائج مراجعة الولايات المتحدة لسياساتها تجاه كوريا الشمالية أهمية على الجهود الدبلوماسية والحوار مع بيونغ يانغ، بدلا من فرض عقوبات شديدة عليها.وكانت الحكومة الأمريكية قد كشفت يوم الثلاثين من أبريل الماضي عن سياساتها تجاه كوريا الشمالية التي تستهدف إيجاد حل دبلوماسي من خلال نهج عملي ومنسق من أجل جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية بشكل كامل.ومن جانبها، أعربت كوريا الشمالية عن عدم رضائها عن السياسات الأمريكية الجديدة تجاهها، من خلال إصدار سلسلة من البيانات، وقالت إن الولايات المتحدة سوف تواجه وضعا خطيرا، وأن بيونغ يانغ ستتخذ إجراءات مماثلة.