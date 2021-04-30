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الثقافية

كوريا تصدر كتابا حول ثفاقتها في الدول الإسلامية

Write: 2021-05-04 13:29:16Update: 2021-05-04 13:33:59

كوريا تصدر كتابا حول ثفاقتها في الدول الإسلامية

Photo : YONHAP News

أصدرت الوكالة الكورية للتبادل الثقافي الدولي كتابا بعنوان "موجة الثقافة الكورية في الدول الإسلامية"، ويتحدث الكتاب عن كيفية الاستمتاع بموجة الثقافة الكورية "هالليو" في الدول ذات الثقافة الإسلامية.
وأشار الكتاب إلى أن حجم سوق الحلال في الدول العربية والإسلامية التي يصل إجمالي عدد سكانها من المسلمين إلى 1.9 مليار نسمة، يبلغ تريليونين و200 مليار دولار.
وأكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار دول الثقافة الإسلامية كسوق جديدة لموجة الثقافة الكورية "هالليو"، لأن السوق الاستهلاكية في الدول الإسلامية تتمتع بانتعاش كبير.
ويولي الكتاب اهتماما بالغا بالانفتاح الثقافي في الدول الإسلامية كجزء من مسيرة الإصلاحات الاجتماعية، والتأثيرات المتبادلة بين الثقافتين الكورية والإسلامية.
ويتناول الكتاب مدى انتشار موجة الثقافة الكورية في كل من ماليزيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وإيران ومصر، ومستقبلها هناك.
وأعربت الوكالة الكورية للتبادل الثقافي الدولي عن أملها في أن يسهم الكتاب في وضع استراتيجية صحيحة لتعزيز انتشار موجة الثقافة الكورية "هالليو" في الدول الإسلامية.
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