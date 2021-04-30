الرئيس الكوري يهنئ الأطفال بعيد الطفولة

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أقام الرئيس الكوري "مون جيه إين" وزوجته فعالية احتفالية مع عدد من التلاميذ في مدرسة "دوصونغ" الإبتدائية في مقاطعة كانغ وان، حيث وجه إليهم التهنئة بمناسبة عيد الطفولة الـ99.وتم تنظيم الفعالية عبر الفيديو بسبب وباء كورونا، حيث التقى الرئيس بالأطفال عبر الفيديو من مكتبه وتحدث معهم.وأعرب الرئيس مون عن أسفه على عدم التمكن من دعوة الأطفال إلى مقر الرئاسة قائلا إنه يتمنى أن يأتي سريعا اليوم الذي يلعب فيه الأطفال بحرية وهم لا يرتدون الكمامات.قدم الأطفال عددا من أمانيهم بما في ذلك اختفاء وباء كورونا والتخلص من تلوث البيئة.وردا على ذلك أجاب الرئيس بأن تلك الأهداف ستتحقق بشكل مبكر لأن الأطفال هم أصحاب هذه الأمنيات.كما قال إنه لن ينسى أمانيهم وتطلعاتهم وأنه سيبذل جهودا لبناء دولة يتمتع فيها الأطفال بالصحة والسعادة ويحققون أحلامهم.يشار إلى أن مدرسة دوصونغ التي تمت دعوتها هذه المرة من قبل الرئيس مون تقع في مدينة "بيونغ تشانغ"، ويبلغ إجمالي عدد التلاميذ فيها 38، وتنظم مختلف أنواع أنشطة الألعاب والدروس عن بعد، وأيضا فصولا خاصة لرعاية التلاميذ مرتبطة بما بعد انتهاء اليوم الدراسي.