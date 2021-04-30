مباحثات بين وزراء خارجية كوريا والولايات المتحدة واليابان في لندن

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يعقد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان مباحثات اليوم في العاصمة البريطانية لندن من أجل مناقشة السياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية بأن الوزير "جونغ اوي يونغ" الذي يشارك حاليا في اجتماعات وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سيشارك في المباحثات مع نظيره الأمريكي "أنتوني بليكون" والياباني "موتيكي دوشيمس".يشار إلى أن هذا النوع من المباحثات يقام لأول مرة منذ شهر فبراير من العام الماضي.وقد سبق للوزير الأمريكي أن أجرى مباحثات ثنائية مع كل من الوزير الكوري والياباني في أثناء حضورهم اجتماعات مجموعة السبع حيث تشارك معهما نتائج استعراض حكومة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" سياستها تجاه كوريا الشمالية. ومن المتوقع أن تشهد المباحثات الثلاثية اليوم مناقشة سبل تنفيذ هذه السياسة وسبل استئناف الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن بناء على السياسة الأمريكية الجديدة تجاه كوريا الشمالية.علاوة على ذلك تتجه الأنظار إلى إمكانية إجراء اتصالات كورية يابانية عالية المستوى، بعدما توقفت نتيجة للصراعات بين البلدين حول الشؤون التاريخية الماضية.