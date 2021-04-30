كوريا الشمالية تستعد لاستيراد لقاحات كورونا

Photo : YONHAP News

اتضح أن النظام الكوري الشمالي يستعد حاليا لاستيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا.وقال "إدوين سلفادور" مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في بيونغ يانغ، في مقابلة صحفية مع راديو "آسيا الحرة" اليوم، إن السلطات الكورية الشمالية تنفذ حاليا مرحلة المتطلبات الفنية من أجل الحصول على اللقاحات، باعتبارها دولة مشتركة في مشروع "كوفاكس".وأضاف أن المنظمة الدولية سوف تستمر في التعاون مع كوريا الشمالية لتلبية المتطلبات الفنية والاستعداد لاستيراد اللقاحات. لكن المسؤول الدولي لم يوضح تفاصيل المتطلبات الفنية التي يتوجب على كوريا الشمالية الوفاء بها من أجل الحصول على اللقاحات.وكان مشروع "كوفاكس" الخاص بالشراء المشترك الدولي للقاحات كورونا قد خصص مليونا و992 ألف جرعة لكوريا الشمالية.يشار إلى أن كوريا الشمالية مدرجة في قائمة الدول محدودة الدخل، والتي تضم 92 دولة والتي تستفيد من "آلية الالتزام بالشراء المسبق لمشروع "كوفاكس" الذي يوفر اللقاحات للدول النامية باستخدام الأموال الممنوحة من قبل الدول المتقدمة.وقال كوفاكس إنه قرر تسليم مليون و704 آلاف جرعة من لقاحات أسترازينكا التي أنتجها المعهد الهندي لأبحاث الأمصال خلال هذا الشهر، إلا أن التسليم سيتأخر.وطبقا لما جاء في تقرير أعدته منظمة الصحة العالمية، خضع 24 ألفا و542 شخص من سكان كوريا الشمالية لفحوص الوباء حتى يوم 15 من الشهر الماضي، إلا أنه لم يتم تأكيد إصابة أي منهم.