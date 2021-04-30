مهرجان كوري في روسيا بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية

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صرح المركز الثقافي الكوري في روسيا ومكتب مؤسسة السياحة الكورية في موسكو بأنهما سيقيمان مهرجان "كي فيست" لعام 2021 بدءا من هذا الشهر وحتى الشهر القادم، عن بعد في إطار فعاليات الخاصة لعام التبادل الكوري الروسي لعامي 2020 و2021، احتفالا بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وبداء من يوم أمس، افتتحت فعالية خاصة لعرض الرسوم المتحركة الكورية في موسكو ومعرض خاص لكتب الكرتون عبر الإنترنت.كما سيقام عرض موسيقي بعنوان "الأغاني الكلاسيكية الكورية الروسية" في معهد "تشايكوفسكي" الوطني للموسيقي في موسكو يوم 11 من هذا الشهر، وعرض "قصة الفتاة شيم جونغ" لفرقة الموسيقى الكورية الهجينة "ذا سيرو" في 3 مدن روسية بدءا بموسكو يوم 17.وسيقام مهرجان الثقافة الكورية الكبير للصداقة الكورية الروسية في موسكو يوم 12 من شهر يونيو القادم إلى جانب عدد من الفعاليات الخاصة للتعريف بالأطعمة الكورية.وعلاوة على ذلك يخطط مكتب مؤسسة السياحة الكورية لتنظيم فعالية للدعاية للسياحة الكورية عبر الإنترنت يتم فيها التعريف بالمعالم السياحية الرئيسية والمواد الثقافية الكورية من خلال رحلة افتراضية بـ360 درجة وغيرها.