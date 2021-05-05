حالات كورونا الجديدة في كوريا تعود إلى مستوى 600

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عادت حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى 600 مجددا بعد يومين من بقائها في نطاق 500. وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم اكتشاف 676 حالة جديدة طوال يوم أمس الثلاثاء، مما رفع عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 124 ألفا و945 حالة. ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 651 إصابة محلية المصدر، و25 حالة بين الوافدين من الخارج. ومن بين الحالات المحلية، كانت الغالبية في منطقة العاصمة الكبرى، بما في ذلك 234 في سيول، و162 في مقاطعة كيونغ كي، مع استمرار انتشار العدوى في جميع أنحاء البلاد. وارتفع عدد المصابين بالفيروس من ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار 11، ليصل إلى 173، بينما تم الإبلاغ عن سبع وفيات أخرى ليرتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى ألف و847. وفي اجتماع لمواجهة انتشار الوباء عُقد اليوم الأربعاء، قال وزير الصحة "كوان دوك تشول" إن الخوف من الموجة الرابعة لم يهدأ، خاصة في منطقة العاصمة ومناطق مقاطعة كيونغ سانغ. وأشار إلى أنه في مدينة أولسان من المعتقد أن النسخ المتحورة لديها تأثير خطير على انتشار الوباء. وفي حالة مقاطعة كانغ وان، حيث تم الإبلاغ عن عدوى في تجمعات بين العمال الأجانب، تجري المسوحات الوبائية في المواقع التي يعيش فيها العديد من المغتربين. وبمناسبة عيد الطفولة أيضا، قال وزير الصحة إن وباء كورونا غيّر العديد من جوانب الحياة اليومية ليس فقط للبالغين ولكن للأطفال أيضا، وطالب الناس بالمزيد من الصبر إلى أن يتم التغلب على الوباء.