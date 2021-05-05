بلينكين يقول إن لدى الولايات المتحدة والصين مجالات مختلفة للتعاون

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قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إن هناك العديد من القضايا التي يمكن للولايات المتحدة الأمريكية التعاون فيها مع الصين، بما في ذلك القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية وإيران. وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" أمس الثلاثاء خلال زيارته إلى لندن لحضور اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع، قال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تعمل مع بكين في مجموعة متنوعة من القضايا، كما هو الحال في المسار الطبيعي لممارسة الأعمال التجارية. وأضاف أن الجانبين منخرطان الآن في التعاون بشأن إيران والجهود المبذولة لإعادتها إلى الامتثال للاتفاق النووي. وأشار الوزير بلينكين أيضا إلى أنه ستكون هناك بلا شك مناقشات بين الجانبين حول كوريا الشمالية وبرنامجها النووي في المستقبل. وقال إن الولايات المتحدة والصين تتحدثان أيضا عن قضية المناخ، مشيرا في هذا الصدد إلى مشاركة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" في قمة المناخ الأخيرة التي عقدها الرئيس بايدن عبر الفيديو. وقال بلينكين إن هناك سلسلة كاملة من المجالات التي يوجد فيها للجانبين مصالح متداخلة. وأكد على أن واشنطن تريد أن تكون المشاركة مع الصين موجهة نحو النتائج ومركزة على إنجاز الأمور، وليس مجرد إجراء محادثات من أجل المحادثات.