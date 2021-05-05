6,9% من سكان كوريا الجنوبية يتلقون الجرعة الأولى من لقاحات كورونا

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قال الفريق الحكومي الكوري المسؤول عن التطعيم في البلاد اليوم الأربعاء إن حوالي 62 ألف شخص آخر قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، مما رفع العدد الإجمالي حتى الآن إلى أكثر من 3,5 مليون شخص، وهو ما يمثل 6,9% من إجمالي عدد السكان. ومن بين هؤلاء، تلقى ما يقرب من 1,9 مليون شخص لقاحات أسترازينيكا، و1,6 مليون شخص لقاحات فايزر. كما أكمل 31 ألف شخص إضافي تلقي الجرعة الثانية والأخيرة، مما رفع إجمالي عدد الذين تلقوا تطعيما كاملا إلى 298 ألفا، أي حوالي 0,6% من إجمالي عدد السكان. وتم الإبلاغ عن 625 حالة من ردود الفعل السلبية بعد التطعيم خلال يوم واحد، بما في ذلك ثلاث وفيات، ولكن لم يتم التحقق من ارتباط ذلك باللقاح. وسوف تنظر السلطات في سبب حدوث ردود الفعل الخطيرة، لكن غالبية الآثار الجانبية المبلغ عنها تشمل الحمى وآلام العضلات والصداع والقشعريرة، وهي الأعراض التي تحدث عادة بعد تلقي اللقاحات. وفي غضون ذلك وصلت دفعة أخرى من لقاحات فايزر بمقدار 436 ألف جرعة إلى البلاد فجر اليوم الأربعاء. وقد اتفقت الحكومة الكورية على شراء 66 مليون جرعة في صفقة شراء مباشرة مع شركة فايزر، تم تسليم 2,4 مليون جرعة منها حتى الآن.