اكتشاف أول حالة من حمى الخنازير الأفريقية في مزرعة خنازير في يونغ وال

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تم اكتشاف حالة إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة للخنازير في منطقة "يونغ وال" بمقاطعة "كانغ وان".وقالت سلطات الحجر الصحي الكورية أمس الأربعاء إنه تم تأكيد أول عدوى لهذا العام في المزرعة، بعد أن تلقت بلاغا في اليوم السابق.وأصدرت الحكومة حظرا على التحرك لمدة 48 ساعة لجميع مزارع الخنازير والمرافق ذات الصلة في مقاطعات "كانغ وان" و"كيونغ كي" وشمال "تشونغ تشُنغ"، اعتبارا من الساعة 11 من صباح أمس الأربعاء.وقد تم تأكيد أكثر من 700 حالة إصابة بهذا المرض الحيواني حتى الآن خلال هذا العام بين الخنازير البرية في مقاطعة "كانغ وان"، لكن هذه هي المرة الأولى لانتقال العدوى في مزارع للخنازير.ولا يوجد في الوقت الحالي لقاح أو علاج معروف لحمى الخنازير الأفريقية.وعلى الرغم من أن المرض لا يصيب الإنسان، إلا أن معدل الوفيات في الخنازير يقترب من 100%.