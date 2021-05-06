الأمم المتحدة تقول إن التصنيع في كوريا هو الثالث عالميا من حيث التنافسية

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توصلت وكالة تابعة للأمم المتحدة إلى أن قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية يحتل المركز الثالث عالميا من حيث القدرة التنافسية، بعد ألمانيا والصين.واستشهد التقرير الصادر أمس الأربعاء عن المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة بالنتائج التي توصلت إليها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، التي قامت بتحليل بيانات عام 2018.ووفقا لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي صدر العام الماضي، احتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث من بين 152 دولة، متفوقة على الولايات المتحدة واليابان لأول مرة.ويجمع المؤشر، الذي يصدر كل عامين، بين ثماني فئات من الأداء الصناعي، مثل الصادرات الصناعية والقيمة المضافة للفرد.وقد ظلت كوريا الجنوبية تتقدم في الترتيب منذ احتلالها المركز 17 في عام 1990.وقال المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة في تحليله إن التصنيع كان بمثابة العمود الفقري للنمو الاقتصادي الكوري وخلق فرص العمل خلال فترة جائحة كورونا.وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية، التي تحتل المركز الثاني من حيث نصيب التصنيع بين 28 اقتصادا رئيسيا، سجلت رابع أقل انخفاض في النمو مقارنة بعام 2019، واحتلت المركز السادس في ارتفاع معدل البطالة. وقد سجلت نموا بنسبة سالب 1% في العام الماضي، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ سالب 3.3%.وقال التقرير إن الصادرات الكورية، التي تتعافى أيضا بسرعة في انتعاش على شكل حرف "في"، يمكن أن تُنسب إلى القدرة التنافسية لقطاع التصنيع.