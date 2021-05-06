إعفاء الحاصلين على جرعتي تطعيم في كوريا من العزل الصحي الإلزامي

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اعتبارا من اليوم الخميس، سيتم إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا من العزل الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين، وذلك عند وصولهم إلى البلاد من الخارج أو مخالطتهم لمريض مصاب بالفيروس.وتشير عبارة "الذين تلقوا تطعيما كاملا" إلى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح في كوريا الجنوبية خلال الأسبوعين الماضيين على الأقل. ويبلغ عدد الذين يستوفون تلك المعايير حوالي 60 ألفا حتى أمس الأربعاء.وللحصول على هذا الإعفاء، يجب أن تكون نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية لدى الشخص وألا تظهر عليه أي أعراض للمرض. كما سيظل أولئك الأشخاص خاضعين للمراقبة لمدة 14 يوما، وسيُطلب منهم إجراء اختبار "بي سي آر" مرتين خلال هذه الفترة.ولا ينطبق هذا الإعفاء على الوافدين من البلدان التي تنتشر فيها سلالات متحورة من الفيروس، مثل جنوب إفريقيا والبرازيل.وستعمل كوريا الجنوبية أيضا مع الدول الأخرى لوضع أنظمة واتفاقيات لمنح نفس المزايا للقادمين الذين تم تطعيمهم في الخارج، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.