سيول وواشنطن وطوكيو تتعاون في السياسات الأمريكية الجديدة تجاه بيونغ يانغ

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اتفق وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على تعزيز التنسيق بشأن سياسات واشنطن الجديدة بشأن كوريا الشمالية.جاء ذلك في اجتماع ضم كلا من وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ"، ونظيريه الأمريكي "أنتوني بينكن" والياباني "توشيميتسو موتيغي" في لندن أمس الأربعاء، على هامش اجتماع وزراء خارجية وتنمية مجموعة السبع الكبرى.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزراء اتفقوا خلال الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه منذ 15 شهرا، على تعزيز التنسيق لإحراز تقدم جوهري نحو نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وأضافت الوزارة أن "بلينكن" أطلع "جونغ" و"موتيغي" على نتيجة مراجعة الولايات المتحدة لسياساتها تجاه كوريا الشمالية، واتفق الوزراء الثلاثة على التواصل والتعاون عن كثب لتنفيذ تلك السياسات الجديدة، كما أكدوا مجددا على أهمية التعاون الثلاثي، واتفقوا على السعي المستمر للتعاون النافع لجميع الأطراف والذي يركز على المستقبل، لتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة. وقال مسؤول كوري رفيع المستوى حضر المحادثات الثلاثية إنه خلال الاجتماع الذي استمر 50 دقيقة تمت مناقشة إجراءات إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات، لكن الأجندات الأخرى ومن بينها الصين لم تكن على الطاولة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" إن الوزراء الثلاثة اتفقوا أيضا على الحاجة إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، لضمان الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.