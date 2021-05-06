وزير الخارجية الكوري يجتمع مع نظيره الياباني في لندن

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اتفق وزير الخارجية الكوري الجنوبي ونظيره الياباني على التعاون بشأن كوريا الشمالية، لكنهما أكدا من جديد على خلافات البلدين بشأن القضايا التاريخية وقرار طوكيو بإطلاق المياه الملوثة إشعاعيا في المحيط.والتقى وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" مع نظيره الياباني "توشيميتسو موتيغي" في لندن أمس الأربعاء، بعد الاجتماع الثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، وهي أول محادثات ثنائية بين "جونغ" و"موتيغي" منذ تولي الوزير الكوري منصبه في فبراير الماضي.وقالت وزارة الخارجية في سيول في بيان صحفي إنه خلال المحادثات التي استمرت 20 دقيقة، تبادل الجانبان التفاهم بشأن الحاجة إلى التعاون الوثيق من أجل السلام والازدهار في شمال شرق آسيا والعالم، وتوصلا أيضا إلى توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى تطوير العلاقات بين سيول وطوكيو على نحو يركز على المستقبل.وأكد الوزيران على أن سيول وطوكيو وواشنطن تواصلت عن كثب بشأن قضايا كوريا الشمالية وبرنامجها النووي، واتفقت على مواصلة التعاون لتحقيق تقدم حقيقي في نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.أما في القضايا المختلف فيها بين البلدين، فقد كرر "جونغ" و"موتيغي" مواقف بلديهما، حيث أعرب "جونغ" عن مخاوف سيول بشأن قضية تصريف المياه الملوثة في المحيط، مشيرا إلى أن القرار اتخذ دون إجراء مشاورات كافية مع الدول المجاورة. ودعا إلى الحرص والنظر في تأثير تصريف المياه على صحة الإنسان وبيئة المحيط.كما نقل "موتيغي" موقف طوكيو إلى "جونغ"، بأن على كوريا الجنوبية اتخاذ التدابير المناسبة بشأن قضية الاسترقاق الجنسي والتوصل إلى مقترحات معقولة بشأن قضية العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.لكن الوزيرين اتفقا أيضا على مواصلة الحوار الوثيق والتواصل لحل القضايا الثنائية العالقة.