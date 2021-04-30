البرلمان الكوري يعقد جلسة لتأكيد تعيين المرشح لمنصب رئيس الوزراء

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من المقرر أن يعقد البرلمان الكوري جلسة استماع خاصة لتأكيد تعيين المرشح لمنصب رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" اليوم الخميس.ومن المتوقع أن يستجوبه حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، بشأن المزاعم المثارة حول تورط ابنته وصهره في مخطط الاحتيال الذي يحيط بشركة "لايم" لإدارة الأصول.كما يتوقع أيضا أن يعترض الحزب المحافظ على تحفظ "كيم"، النائب البرلماني السابق لأربع فترات برلمانية، عن الحديث عن ضحية التحرش الجنسي لعمدة سيول الراحل السابق "بارك وان سون" بوصفها ضحية.ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يركز الحزب الديمقراطي الحاكم على مؤهلات "كيم" وتسليط الضوء على خبراته الثرية كمسؤول، بما في ذلك عمله كوزير للداخلية والسلامة.وجاء ترشيح الرئيس "مون جيه إين" لـ"كيم" وخمسة آخرين كأعضاء جدد في الحكومة في الشهر الماضي، في أعقاب هزيمة الحزب الديمقراطي الواسعة أمام حزب قوة الشعب في الانتخابات التكميلية التي أجريت في وقت سابق من ذلك الشهر.