الحكومة تفتح باب الحجز لتلقي لقاحات كورونا للفئة العمرية من 60 إلى 74 عاما

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ستفتح الحكومة الكورية اليوم الخميس باب الحجز لتلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا لمن تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عاما.ووفقا لفريق العمل الحكومي المعني بالتطعيم، سيمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عاما القيام بالحجز في برنامج التطعيم بدءا من الساعة 10 صباحا اليوم الخميس، وستنتهي مدة الحجز يوم 3 يونيو، وسيمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما البدء في الحجز يوم الاثنين القادم، ويليهم من تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما يوم الخميس.وسوف يتم تقديم التطعيم لتلك الفئة العمرية في حوالي 12 ألفا و700 من المنشآت الطبية في جميع أنحاء البلاد في الفترة من 27 مايو وحتى 19 يونيو، وسيحصلون جميعا على لقاحات "أسترازينيكا".وسيتم السماح للمرضى الذين يعانون من اضطرابات مزمنة في الجهاز التنفسي بالحجز بدءا من الخميس حتى وإن كانوا أقل من 60 عاما، بحيث يتلقون التطعيم بدءا من 27 مايو. ولكن سيتم استبعاد الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما خوفا من العلاقة بين لقاح "أسترازينيكا" والجلطات الدموية النادرة.