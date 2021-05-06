دول مجموعة السبع تحث كوريا الشمالية على العودة إلى الحوار

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أعربت مجموعة الدول السبع المتقدمة عن دعمها لسياسات واشنطن الجديدة بشأن كوريا الشمالية، وحثت النظام الكوري الشمالي على الامتناع عن الاستفزازات والعودة إلى الحوار لإنهاء برنامجه النووي.وأصدر وزراء الخارجية والتنمية في دول مجموعة السبع بيانا مشتركا أمس الأربعاء، عقب اجتماعهم فى لندن. وقد ضم الاجتماع دبلوماسيين من كوريا الجنوبية والهند وأستراليا وبروناي.وقال الوزراء في البيان إنهم ما زالوا ملتزمين بإخلاء كوريا الشمالية من جميع أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة وحل برنامج الصواريخ الباليستية بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها.كما أعربوا عن ترحيبهم باستعداد الولايات المتحدة لمواصلة جهودها في هذا الصدد، وشددوا على أنهم سينفذون عقوبات مجلس الأمن الدولي بالكامل المفروضة على كوريا الشمالية، وحثوا بيونغ يانغ على الامتثال لجميع التزاماتها الدولية.وأعرب وزراء مجموعة السبع عن دعمهم لاستئناف الحوار بين الكوريتين في أسرع وقت، والتوصل إلى حل سلمي للتوتر في شبه الجزيرة الكورية، وأعربوا أيضا عن قلقهم الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.