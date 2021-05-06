ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الكوري لمستوى قياسي جديد

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سجل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية ارتفاعا قياسيا جديدا في شهر أبريل.ووفقا للبنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل احتياطي العملات الأجنبية للبلاد مستوى مرتفعا جديدا بلغ 452.3 مليارات دولار بنهاية الشهر الماضي، بزيادة 6.18 مليار دولار عن مارس.وكان الرقم القياسي السابق البالغ 447.56 مليار دولار قد تم تسجيله في فبراير، قبل أن تنخفض قيمة ​​الاحتياطي إلى 446.13 مليار دولار في مارس.وقال البنك المركزي إن الارتفاع في أبريل يرجع إلى ضعف الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة العملات الأخرى عند تحويلها إلى الدولار.وظلت كوريا الجنوبية تحتل المركز التاسع عالميا من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية أبريل، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من 3.1 تريليون دولار، وتلتها اليابان بـ 1.4 تريليون دولار، وسويسرا بـ1.05 تريليون دولار.