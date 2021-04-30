استمرار جرائم الكراهية ضد الآسيويين في أمريكا

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تعرضت مسنتان آسيويتان للطعن بسلاح حاد في محطة للأوتوبيسات في وسط مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، استمرارا لجرائم الكراهية ضد الآسيويين في الولايات المتحدة.وقال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" وقناة "إيه بي سي" إن امرأة آسيوية الأصل في الخامسة والثمانين من عمرها وامرأة أخرى في الستينيات، قد أصيبتا بجروح خطيرة نتيجة لتعرضهما لهجوم بالسكين من قبل رجل في الخمسينيات من العمر، دون سبب واضح، في حوالي الساعة الخامسة من بعد ظهر الثلاثاء، في أثناء انتظارهما للحافلة في المحطة التي تقع في وسط المدينة، وقد تم نقلهما إلى مستشفى قريب من مكان الحادث لتتلقيا عمليتين طارئتين، وتم احتجازهما في غرفة الحالات الخطيرة.وقال شهود عيان إن المشتبه به طعن المسنتين باستخدام سلاح يشبه "السيف الحربي". وأضاف أحد الشهود أن المجرم لم يهرب فورا بعد ارتكاب جريمته وأنه انصرف بهدوء وكأن شيئا لم يحدث.وألقت الشرطة المحلية القبض على المشتبه به وقالت إنها تحقق في الحادث حاليا وسوف تقرر ما إذا كان سيتم تطبيق تهمة جريمة الكراهية عليه أم لا.