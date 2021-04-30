الحزب المعارض يصر على عدم أهلية بعض المرشحين للمناصب الوزارية

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قال حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي إنه توصل بعد جلسات الاستماع البرلمانية إلى عدم أهلية المرشحة لمنصب وزيرة العلوم وتقنيات المعلومات والاتصالات "إيم هيه صوك"، والمرشح لمنصب وزير البحار والثروة السمكية "بارك جون يونغ"، والمرشح لمنصب وزير الأراضي والنقل "روه هيونغ اوك"، بينما تأكد من أهلية المرشح لمنصب وزير العمل والتوظيف "آن كيونغ دوك"، ومن ثم سيعتمد تقرير جلسة الاستماع من أجل تعيينه.وقد تم أيضا اعتماد تقرير جلسة الاستماع الخاصة بتعيين المرشح لمنصب وزير الصناعة والتجارة والطاقة "مون سُنغ اوك".وعقد الحزب المعارض الرئيسي اجتماعا عاما لنوابه أمس في مقر البرلمان حيث قال إنه ينوي مطالبة الرئيس "مون جيه إين" بالتخلي عن تعيين أولئك المرشحين غير المؤهلين أو مطالبة المرشحين بالاستقالة طوعا.وبعد الاجتماع، صرحت المتحدثة باسم التكتل البرلماني للحزب "جون جو هيه" بأن حزبها توصل إلى استنتاج باستحالة التعاون على الإطلاق في تبني تقارير جلسات الاستماع.