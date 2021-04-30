المرشح لرئاسة الوزراء يؤكد على أهمية التغلب على كورونا واستقرار أسعار العقارات

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قال المرشح لمنصب رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" إنه يعلم جيدا أن السياسات العقارية التي نفذتها الحكومة وسلوكيات المسؤولين العمومين قد جعلت الناس يشعرون بخيبة أمل كبيرة، وأضاف أنه يقبل بألم نتائج الانتخابات التكميلية التي جرت يوم 7 من شهر أبريل الماضي، وأنه لن ينسى معاتبة الشعب.جاء ذلك في جلسة استماع برلمانية عقدت اليوم من أجل تأكيد تعيينه، حيث طرح عددا من الأهداف السياسية المتمثلة في التغلب على أزمة كورونا واستقرار أسعار العقارات ورسم سياسات ذات صلة بالشباب وغيرها.وفيما يتعلق بمصادرة سيارات تابعة له ولزوجته 32 مرة بسبب عدم دفع ضرائب عن السيارات ورسوم الغرامات، قال إنه يشعر بالخجل من ذلك كمرشح لوظيفة عمومية، وأنه لم تتم إدارة السيارة بشكل مناسب خلال استخدام سيارات خاصة للعمل له ولزوجته.وردا على سؤال حول السياسات، أكد المرشح كيم على ضرورة توسيع المزايا المتاحة للعاملين في الجيش بمختلف الأشكال.وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن ضريبة العقارات الشاملة قال كيم إنه سيفكر في هذا الموضوع بشكل جدي بالنسبة لأصحاب العقارات منذ فترة طويلة والمتقاعدين وكبار السن، بشرط تغيير المبادئ الأساسية ذات الصلة.