استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرات لاعبي كرة القدم

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قام الاتحاد الكوري لكرة القدم بإدخال نظام جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي لأول مرة لتقديم معلومات إلى اللاعبين المشاركين في مسابقات كرة القدم ومدربيهم، حيث يتم تحليل البيانات لمساعدة اللا عبين على تحسين قدراتهم، مما ينعكس على أدائهم على المدى الطويل، وأيضا تحسين فرص اللاعبين الصغار في دخول الجامعات.وفي هذا السياق، وضع الاتحاد الكوري في أحد أركان ملعب يقام فيها مسابقات نهايات الأسبوع، ثلاث كاميرات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تتبع نقل الكرة وحركات اللاعبين آليا، ويمكن للاعبين مشاهدة مبارياتهم عبر الفيديو باستخدام هواتفهم الذكية بعد الانتهاء منها، إلى جانب بثها على الهواء عبر الإنترنت، كما يمكن للمدربين استخدام هذه التقنية في تدريب اللاعبين بشكل دقيق.ويتم نقل الصور المتحركة التي تلتقطها كاميرات الذكاء الاصطناعي إلى مركز للتحليل في الوقت الحقيقي بحيث يتم توزيعها على الطلاب بعد تحريرها بواسطة خبراء.وينوي الاتحاد الكوري تضمين بيانات أداء اللاعبين الفرديين في تقارير دخول الجامعات بدءا من عام 2023.