السلطات الصحية الكورية تقول إن التطعيم ضد كورونا قد لا يقضي على الوباء

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أقرت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ" باحتمال أن يصبح فيروس كورونا المستجد وباء مستوطنا في البلاد.وفي إفادة إعلامية عبر الإنترنت أمس الخميس، قالت "جونغ" إن الفيروس ربما لن يتم استئصاله من خلال التطعيم مرة أو مرتين كما في حالة الجدري وشلل الأطفال، ولكن من الممكن أن يعود للانتشار كل عام مرة على الأقل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه من الممكن استمرار نشوء سلالات متغيرة تتسبب في موجات متفرقة من العدوى.وقالت "جونغ" إنه حتى لو نجحت الحكومة في السيطرة على الفيروس فإن حالات العدوى والسلالات المتغيرة في الخارج ستظل تشكل تهديدا مستمرا على كوريا.وفيما يتعلق بالوقت الذي سينخفض فيه عدد الحالات اليومي إلى أقل من 100 حالة، قالت "جونغ" إن ذلك يتوقف على التزام المواطنين بقواعد التباعد الاجتماعي والحجر الصحي والتعاون في التطعيم.وتوقعت أن ينخفض العدد اليومي في النصف الثاني من العام، بالنظر إلى تقدم برنامج التطعيم.