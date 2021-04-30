الرئيس مون يشيد بمشروع مزرعة طاقة الرياح في أولسان

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رحب الرئيس "مون جيه إين" بخطة مدينة أولسان لإطلاق مشروع ضخم لطاقة الرياح البحرية، وقال إنه سيساعد في تحقيق هدف كوريا الجنوبية لأن تصبح واحدة من أكبر خمس دول في العالم في هذا المجال.جاء ذلك في أثناء تلقي الرئيس تقريرا حول مشروع طاقة الرياح البحرية في المدينة الساحلية الجنوبية الشرقية أمس الخميس.وبموجب تلك الخطة، ستجذب حكومة مدينة أولسان ما مجموعه 36 تريليون وون من الاستثمارات لإقامة مزرعة لطاقة الرياح البحرية في البحر الشرقي حتى عام 2030، وتبلغ مساحة المشروع ضعفي مساحة العاصمة سيول. ويهدف المشروع إلى إنتاج 6 غيغاواط من طاقة الرياح، وهو ما يكفي لسد احتياجات أكثر من 5.5 ملايين أسرة من الطاقة الكهربائية سنويا.وقال الرئيس إن العديد من الدول حول العالم تتجه نحو مزارع الرياح البحرية كمصدر بديل للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن سوقها العالمية ستنمو بمقدار 100 ضعف خلال العقد القادم.وأضاف "مون" أن مشروع أولسان سيؤدي إلى خلق 210 آلاف وظيفة، وإلى تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 9.3 أطنان سنويا، وسيمكن كوريا من توليد نصف الهدف المحدد لطاقة الرياح حتى عام 2030 والبالغ 12 غيغاواط.وأوضح الرئيس أيضا أنه سيتم استخدام خمس كمية الكهرباء المولدة من مزرعة طاقة الرياح في إنتاج 84 ألف طن من الهيدروجين الصديق للبيئة، مما سيحول أولسان إلى قوة عالمية في طاقة الهيدروجين.