عودة مجموعة أخرى من المواطنين الكوريين من الهند

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عاد حوالي 200 من الكوريين الجنوبيين المقيمين في الهند إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة على متن رحلة خاصة، وسط الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا.ووصلت الرحلة التابعة لشركة "آسيانا" للخطوط الجوية وعلى متنها 204 ركاب إلى مطار إنتشون الدولي في حوالي الساعة 6:20 صباحا، قادمة من مطار "بنغالور" الدولي في الهند.ولم يتمكن شخصان من ركوب الطائرة حيث ثبتت إصابتهما بالفيروس قبل الصعود إلى الطائرة.وسوف يخضع الركاب القادمون للحجر الصحي في مرافق الدولة لمدة 7 أيام، ويتعين عليهم إجراء الاختبار التشخيصي في اليوم الأول والسادس قبل الانتقال إلى مساكنهم عند ظهور النتيجة سلبية، للخضوع للعزل الذاتي لمدة 14 يوما. وسوف يتوجب عليهم الخضوع مرة أخرى للاختبار قبل إطلاق سراحهم من العزل الذاتي.ومن المقرر أن تعود مجموعة أخرى من الكوريين الجنوبيين إلى بلادهم يوم الأحد عبر رحلة خاصة أخرى تابعة لشركة "آسيانا" من مدينة "دلهي".وكان 172 كوريا جنوبيا آخرين قد عادوا من الهند على متن طائرة مستأجرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.