كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر الحادي عشر

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر الحادي عشر على التوالي في شهر مارس الماضي، على خلفية انتعاش الصادرات، وذلك رغم استمرار جائحة كورونا.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل فائض الحساب الجاري 7.82 مليار دولار أمريكي في مارس، بزيادة قدرها مليار و880 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقد ظل الحساب الجاري الكوري يسجل فائضا لمدة أحد عشر شهرا متتالية، منذ تسجيل عجز قدره 3.33 مليار دولار في أبريل من العام الماضي.كما سجل فائض الحساب الجاري 22.8 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة 76.7% مقارنة بالعام السابق.وسجل ميزان السلع فائضا أيضا بقيمة 7.92 مليار دولار، بزيادة قدرها 960 مليون دولار على أساس سنوي.وزادت الصادرات بنسبة 18.5% على أساس سنوي لتصل إلى 54.3 مليار دولار، في حين قفزت الواردات بنسبة 19.3% على أساس سنوي لتسجل 46.46 مليار دولار.