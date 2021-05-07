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ارتفاع مستويات الغبار الناعم وسقوط أمطار على كوريا اليوم الجمعة

Write: 2021-05-07 11:23:24

ارتفاع مستويات الغبار الناعم وسقوط أمطار على كوريا اليوم الجمعة

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن ترتفع مستويات الغبار الناعم بدرجة كبيرة في جميع أنحاء البلاد اليوم الجمعة، مع توقع بهطول أمطار على بعض أجزاء من البلاد.
ومن المتوقع أن تكون جودة الهواء "سيئة" أو "سيئة للغاية" في جميع أنحاء البلاد، بسبب تأثيرات الغبار الأصفر القادم من منطقة شمال الصين.
ومن المتوقع سقوط أمطار في منطقة العاصمة الكبرى والجزء الغربي من مقاطعة "كانغ وون" وأجزاء من مقاطعات "تشونغ تشُنغ" و"جولا" و"كيونغ سانغ".
وتبلغ كمية الأمطار المتوقعة في منطقة العاصمة والجزء الغربي من "كانغ وون" من 5 إلى 10 ملليمترات، وستصل في المقاطعات الأخرى إلى حوالي 5 ملليمترات.
ومن المتوقع أن تشهد تلك المناطق أمطارا مصحوبة برياح قوية وبرق، على الرغم من أنها ستكون لفترة قصيرة. 
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