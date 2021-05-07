تسجيل 525 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف 525 إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الخميس، وسط استمرار مجموعات العدوى في جميع أنحاء البلاد.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن الحالات الجديدة رفعت عدد الحالات المتراكم في البلاد إلى 126 ألفا و44 حالة.وقد انخفض العدد اليومي بمقدار 50 تقريبا عن اليوم السابق، لكنه ظل في مستوى 500 حالة لليوم الثاني على التوالي، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض عدد الاختبارات المسجلة بالأمس، حيث احتفلت كوريا بعيد الطفولة يوم الأربعاء.ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 509 حالات محلية المصدر و16 حالة قادمة من الخارج، وكان ثلثا عدد الحالات المحلية في منطقة العاصمة الكبرى، حيث سجلت سيول 177 حالة، ومقاطعة "كيونغ كي" 136 حالة، وسجلت المناطق الأخرى 184 حالة، من بينها 35 حالة في "أولسان"، و20 حالة في "بوسان"، و30 حالة في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".وتم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة أخرى، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 1860 وفاة. وبلغ معدل الوفيات 1.48%.وانخفض عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة بمقدار 10 حالات إلى 162 مريضا.