سيول تراقب سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

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قالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الجمعة إنها تراقب سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة على الأرض.الجدير بالذكر أن الصين كانت قد أطلقت يوم التاسع والعشرين من أبريل الماضي صاروخا يحمل الكبسولة المركزية لأول محطة فضائية دائمة تابعة لها.ويبلغ وزن الصاروخ المعروف باسم "تشانغ جونغ-5 بي"، 800 طن، ويبلغ وزن الحطام المنفصل عن الصاروخ الذي سيسقط على الأرض، 20 طنا، ويبلغ طوله 31 مترا، وقطره 5 أمتار.وبدأت الوزارة في مراقبة الصاروخ الصيني الساقط بالتعاون مع المعهد الكوري للفلك وعلوم الفضاء، بعد أن توقعت قيادة العمليات الفضائية الأمريكية يوم الأربعاء الماضي دخول حطام منفصل من الصاروخ الصيني للغلاف الجوي .وقالت الوزارة إن نتائج التحليلات التي قام بها معهد الفلك وعلوم الفضاء تفيد بأن هناك احتمالا ضئيلا لسقوط الحطام فوق شبه الجزيرة الكورية.