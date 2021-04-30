الحكومة الكورية تسعى لدعم عملية تطوير لقاحات محلية مضادة لكورونا

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أكد"هونغ نام كي" القائم بأعمال رئيس الوزراء الكوري على أهمية تقديم دعم مالي قوي لتشجيع عملية تطوير لقاحات محلية مضادة لفيروس كورونا، وبناء قاعدة أساسية لكي تصبح كوريا الجنوبية قاعدة محورية في إنتاج لقاحات كورونا.وأضاف "هونغ" في اجتماع عُقد اليوم الجمعة للتعرف على وضع لقاحات وعلاجات كورونا، أن الوزارات ذات الصلة تقوم بتشغيل فريق عمل خاص بهذا الشأن.وأكد أن كوريا الجنوبية تمتلك قدرة عالية على تطوير لقاحات كورونا، وتعد ثاني أكثر دول العالم قدرة على إنتاج أدوية حيوية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد أعربت مؤخرا عن تأييدها لفكرة إعفاء دول العالم من تطبيق حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بلقاحات كورونا.وأوضح أن شركتين كوريتين ستتمكنان من إجراء الجولة الثانية من الاختبارات السريرية للقاحاتهما المضادة لفيروس كورونا خلال النصف الثاني من هذا العام.وأضاف أنه سيتم تعطيم حوالي 13 مليون شخص في البلاد بلقاحات كورونا خلال النصف الأول من هذا العام.