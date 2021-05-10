نمو أسعار الأطباق الشعبية يصل إلى أعلى مستوى خلال 22 شهرا في أبريل

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ارتفعت أسعار الأطباق الشعبية في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ 22 شهرا في شهر أبريل الماضي بسبب ارتفاع تكاليف المنتجات الزراعية والسمكية.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، سجل مؤشر أسعار الأطباق الشعبية 113,02 نقطة مئوية الشهر الماضي، بزيادة 1,9% عن العام السابق.ويعد هذا الارتفاع الأكبر مكسب على أساس سنوي منذ يونيو 2019، عندما نما أيضا بنسبة 1,9%. وقد ظل معدل النمو في نطاق 0,5% إلى 1% خلال العام الماضي، لكنه سجل ارتفاعا مضطردا هذا العام بما يزيد عن واحد في المائة.ومن بين 39 طبقا شائعا تم قياسها، أظهر 23 طبقا زيادات في الأسعار بأكبر من 1,9%، حيث شهد سعر العصيدة زيادة نسبتها 7,6%، وهو أكبر نمو منذ يونيو 2019، وارتفع سعر "جاجانغ ميون"، أي المعكرونة على الطريقة الصينية، بنسبة 3,2% على أساس سنوي في أبريل، بينما ارتفع سعر "كيم باب"، أي الأرز الملفوف مع الخضار في ورق العشب البحري "كيم"، بنسبة 4,4%.