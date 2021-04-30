الرئيس يوجه خطابا بمناسبة الذكرى الرابعة على انتخابه

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سيلقي الرئيس الكوري "مون جيه إين" خطابا عاما اليوم الاثنين بمناسبة مرور أربعة أعوام على توليه مهام منصبه.ووفقا للمكتب الرئاسي، سيتحدث مون عما تم إنجازه خلال رئاسته في الخطاب الذي من المقرر أن يبدأ في الساعة 11 صباحا. وسوف يتحدث أيضا عن توجهاته السياسية الرئيسية في السنة الأخيرة من ولايته.ومن المتوقع أن يتضمن الخطاب، الذي من المقرر أن يستغرق ما بين 20 إلى 30 دقيقة، خططه حول كيفية التغلب على وباء كورونا، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.ومن المتوقع أيضا أن يكشف مون عن خططه لاستئناف الحوار بين الكوريتين وكذلك المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قبل قمته الأولى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 21 مايو.وبعد الخطاب، سيجيب مون عن أسئلة الصحفيين في جلسة مع حوالي 20 مراسلا لمدة 40 دقيقة.وسوف يتم بث الخطاب وجلسة الأسئلة والأجوبة مباشرة على قناة كي بي إس الأولى.