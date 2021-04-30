كوريا الجنوبية توسع حملة التطعيم بلقاحات كورونا للمسنين

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بعد وصول نسبة الحاصلين على الجرعات الأولى من لقاحات كورونا إلى 7% في كوريا الجنوبية، قررت الحكومة الكورية توسيع نطاق حملة التطعيم لتشمل الفئة البالغة من العمر أكثر من 60 عاما.وبموجب خطة الحكومة، سيمكن للمسنين في الفئة البالغة من العمر بين 65 و69 عاما حجز لقاحات كورونا بدءا من اليوم، ليبدأ تطعيمهم يوم السابع والعشرين من مايو الجاري.أما الفئة ما بين 60 و64 عاما فسوف يمكنهم حجز اللقاح خلال الفترة من الثالث عشر من مايو الجاري وحتى الثالث من يونيو، لتبدأ حملة تطعيمهم يوم السابع من يونيو.الجدير بالذكر أن 95% من المتوفين بسبب الإصابة بفيروس كورونا هم من الفئة العمرية البالغة أكثر من 60 عاما.وقدعت الحكومة المسنين إلى الخضوع للحصول على اللقاحات من أجل حماية حياتهم وسلامتهم.وبلغ عدد الحاصلين على جرعة أولى من لقاح كورونا 3 ملايين و674 ألف شخص، أي 7.2% من إجمالي سكان البلاد.وتهدف الحكومة إلى تطعيم 13 مليون شخص بلقاح كورونا حتى نهاية شهر يونيو القادم.