لجنة مستقلة لمراجعة التحقيق في اتهام رئيس نيابة سيول بإساءة استخدام السلطة

Photo : YONHAP News

ستعقد لجنة مستقلة جلسة اليوم الاثنين لمراجعة صلاحية التحقيق الجاري مع رئيس نيابة سيول بتهمة إساءة استخدام السلطة.ويجري التحقيق مع "لي سونغ يون" رئيس مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية، بشأن مزاعم بأنه مارس نفوذا لا داعي له في عام 2019 لوقف التحقيق في حظر الخروج غير القانوني المزعوم على نائب وزير العدل السابق "كيم هاك".ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المستقلة المكونة من 15 عضوا، والتي تضم خبراء من مختلف القطاعات، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية والصحفية والمجموعات المدنية، بعد ظهر يوم الاثنين، للاستماع إلى الادعاء وإلى "لي".ولن يتعين على الادعاء اتباع توصيات اللجنة لأنها ليست ملزمة قانونيا.وقد تشكلت اللجنة بعد قبول مكتب المدعي العام لطلب "لي" للاستعانة بخبراء خارجيين لمراجعة شرعية التحقيق، الشهر الماضي.