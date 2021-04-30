السلطات الصحية الكورية تعارض حظر دخول الوافدين من الهند

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أعربت الحكومة الكورية عن معارضتها لحظر دخول الوافدين من الهند، وسط دعوات لاتخاذ هذا الإجراء لمنع تدفق النسخة المتحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى.وأوضح المسؤول في وزارة الصحة "سون يونغ ريه" هذا الموقف أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي دوري. قال سون إنه ليس من الممكن ولا المرغوب فيه تقييد دخول رعايا كوريا الجنوبية من الهند، واصفا ذلك بأنه "خطوة متطرفة".وأضاف أن حظر دخول الأجانب من الهند لن يكون فعالا أيضا وقد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية والتجارة بين البلدين.وقال المسؤول إن تجارب البلاد في مكافحة فيروس كورونا في العام الماضي أظهرت أنه بدلا من حظر الدخول، سيكون من الأكثر فاعلية تعزيز إنفاذ الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما وبالتالي منع الانتشار المحتمل للنسخ المتحورة من الفيروس إلى المجتمعات المحلية.