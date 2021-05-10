انخفاض طفيف في معدل تكاثر كورونا في كوريا

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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس الأحد إن معدل تكاثر فيروس كورونا على مستوى البلاد قد انخفض بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، ولكن من غير المؤكد ما إذا كانت هذه علامة على حدوث تباطؤ كبير في الوباء.وقال المسؤول في وزارة الصحة "سون يونغ ريه" إن معدل التكاثر سجل 0,94 نقطة في الأسبوع الماضي، منخفضا من 0,99 نقطة في الأسبوع الأسبق.ويشير هذا المعدل إلى عدد الإصابات التي يسببها مريض واحد، زبالتالي يدل رقم واحد على أن الفيروس ينتشر.وأضاف "سون" أن عدد الإصابات انخفض للأسبوع الثاني على التوالي منذ أواخر أبريل، ولكن ليس من المؤكد ما إذا كان الوباء يتباطأ أم لا.ووفقا للسلطات الصحية، بلغ متوسط الإصابات المحلية اليومية 565,3 الأسبوع الماضي، بانخفاض 31,8 مقارنة بالأسبوع الأسبق.ومع ذلك، فإن 29,3% من الحالات الجديدة التي تم تأكيدها الأسبوع الماضي كانت حالات عدوى يصعب تعقبها.